Trójkąt Weimarski. Polska, Francja i Niemcy i boku Ukrainy

- Nasze stanowisko jest jasne: Niemcy, Francja i Polska stoją ściśle u boku Ukrainy - zapewnił niemiecki kanclerz Olaf Scholz. Jak powiedział, nadszedł czas, by Putin "wreszcie zrozumiał, że jego plan się nie powiódł". - Czas, by zakończył wojnę po prawie 16 miesiącach z setkami tysięcy zabitych, milionami rannych i jeszcze większą liczbą uchodźców. Aby wycofał wojska i był wreszcie gotowy do poważnych rozmów o sprawiedliwym pokoju - mówił Scholz.