Morawiecki i Kaczyński muszą zdecydować. Czy Orbán - sojusznik zbrodniarza - to wciąż wasz przyjaciel?

Antyukraińska retoryka węgierskich rządzących, podawana przez usłużne media pod płaszczykiem neutralności, to mainstream tutejszej polityki. 28 proc. uprawnionych do głosowania Węgrów wierzy w to, że "Rosja weszła do Ukrainy, by bronić swoich interesów i bezpieczeństwa". W to kłamstwo wierzy aż 43 proc. wyborców Orbána. To wyniki sondażu przeprowadzone przez uważany za wiarygodny instytut badawczy Medián.