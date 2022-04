WP z Budapesztu: Orban w walce o władzę szczuje na LGBTQ i straszy Węgrów "zmianą płci"

"Kuriozalne referendum"

- To jest homofobiczne i kuriozalne referendum. Nigdy nie widziałem żadnego raportu, ani skargi, że ktokolwiek wszedł na teren szkoły i próbował namawiać dzieci, by zmieniły płeć. Rząd powołuje się na jakiś jeden przypadek na przestrzeni trzydziestu ostatnich lat. Prawdziwym problemem jest to, że nikt nie wie, jakie będą konsekwencje, jeżeli referendum okaże się ważne. Co będzie chciał zrobić rząd? Jak zinterpretuje możliwości? A jeśli referendum nie będzie ważne, to wycofa się z homofobicznego prawa? Zapewne nie, ale to wszystko nie jest poważne - mówi w rozmowie z Wirtualną Polską András Léderer z Węgierskiego Komitetu Helsińskiego.