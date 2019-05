Morawiecki i jego tajemnice. Tomasz Piątek powraca

Po dwóch książkach poświęconych Antoniemu Macierewiczowi Tomasz Piątek wziął na celownik polskiego premiera. I, podobnie jak w przypadku byłego szefa MON, wykazuje rzekome powiązania szefa rządu z Kremlem, mafią sołncewską i rosyjskim wywiadem.

"Morawiecki i jego tajemnice" to książka, która trafi do sprzedaży 9 maja. Piątek już na pierwszych stronach konfrontuje czytelników z aż trzema mapami powiązań, w jakie ma być uwikłany szef polskiego rządu. Zdaniem autora Mateusz Morawiecki jest pośrednio związany z Kremlem i Mafią Sołncewską za sprawą takich osób i organizacji jak Tomasz Misiak, Adam Andruszkiewicz czy Solidarność Walcząca.

Kreml, GRU i mafia sołncewska

Do otoczenia Putina zdaniem autora prowadzą też rzekome powiązania Morawieckiego z politykami. Adam Andruszkiewicz, którego powołał na stanowisko wiceministra cyfryzacji został uznany przez "organizację ekspercką Political Capital za pośrednie narzędzie Rosji". Tak samo został sklasyfikowany Sylwester Chruszcz, który razem z nim dostał się do Sejmu z list Kukiz’15, a później dołączył do koła poselskiego "Wolni i Solidarni”, założonego przez ojca premiera. Przed 10 laty Chruszcz współtworzył wraz z Pawłem Piskorskim zaplecze otwarcie prorosyjskiej partii "Zmiana”. Ten drugi od trzech lat przebywa w areszcie podejrzany o szpiegostwo na rzecz Rosji i Chin.