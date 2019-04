Macierewicz przekroczył uprawnienia jako szef MON? Jest śledztwo prokuratury

Wydział do spraw wojskowych Prokuratury Okręgowej w Warszawie wszczął śledztwo ws. Antoniego Macierewicza. Chodzi o przekroczenie uprawnień przez szefa MON w czerwcu 2017 r. - Grozi mu do 10 lat więzienia - mówi Tomasz Piątek, autor książek o przeszłości Macierewicza.

Potwierdza to Tomasz Piątek. - Chodzi o to, że (Antoni) Macierewicz doniósł na mnie do prokuratury wojskowej po tym, gdy opublikowałem pierwszą książkę o jego powiązaniach z Kremlem. Nie zarzucił mi zniesławienia, zarzucił przestępstwo terrorystyczne polegające na stosowaniu przemocy i gróźb wobec urzędnika państwowego - tłumaczy pisarz w rozmowie z "GW". Podkreślił, że to "zarzut wyssany z palca".