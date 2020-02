Mocne słowa Pawła Kukiza do PiS. "Chcecie tamtych po prostu zabić"

Reforma sądownictwa PiS nieustannie budzi emocje i sprzeciw opozycji. Paweł Kukiz, który znalazł się w jednym studiu z przedstawicielem Ministerstwa Sprawiedliwości oraz prezydenckim ministrem, nie przebierał w słowach. - Dla was ci, którzy na was nie głosowali, nie są społeczeństwem - podkreślił.

Na tym nie poprzestał. - Robicie swoje po swojemu, konstytucja wam na to pozwala. Dla was dobry obywatel to obywatel PiS-owski. Ci, co na was nie głosowani, nie są społeczeństwem - dodał. Przypomniał, że przychodził do prezydenta i innych przedstawicieli władzy z propozycjami (np. wprowadzenia tzw. sędziów pokoju). - Ile razy byłem u was? Zlewka na wszystko - podkreślił.