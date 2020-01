Włodzimierz Czarzasty odpowiada Andrzejowi Dudzie: pan myśli, że górnicy wezmą pały i zrobią porządek z sędziami?

- To nie jest dobry pomysł - wracanie do lat 60. czy jakichkolwiek z przeszłości z wpuszczaniem jednej grupy na drugą grupę - stwierdził Włodzimierz Czarzasty, lider SLD i poseł Lewicy. Odniósł się w ten sposób do słów prezydenta Andrzeja Dudy, które ten wypowiedział w sobotę na spotkaniu z górnikami.

Z głębokim niesmakiem słuchaliśmy - jako ekipa lewicowa - słów pana prezydenta Andrzeja Dudy wpuszczającego górników na sędziów - powiedział we wtorek przewodniczący SLD, podczas spotkania z posłami, senatorami i europosłami Lewicy w Sosnowcu, na którym zaprezentowano poprawki jakie wnieśli do projektu budżetu.

- Chcemy powiedzieć, że bardzo nam się to nie podoba i wiemy, że nie podoba się to również górnikom. To nie jest dobry pomysł - wracanie do lat 60. czy jakichkolwiek z przeszłości z wpuszczaniem jednej grupy na drugą grupę - stwierdził Czarzasty.

- Jeżeli to ma się zakończyć tym, panie prezydencie, że pan myśli, że górnicy wezmą pały w ręce i przyjadą i zrobią w Warszawie porządek z sędziami, to uprzejmie pana informuję: nie wie pan, w jakiej Polsce pan żyje - zwrócił się do prezydenta Andrzeja Dudy lider SLD.

Przypomnijmy, że w sobotę Andrzej Duda wraz z premierem Mateuszem Morawieckim był gościem Karczmy Piwnej Zarządu Regionu Śląsko-Dąbrowskiego NSZZ Solidarność w katowickim Spodku. Podczas przemówienia podkreślił, że "część środowiska sędziowskiego" zachowuje się karygodnie i przekonywał, że sędziowie muszą być skutecznie pociągani do odpowiedzialności za swoje przewinienia.

Krytykował też opór sędziów wobec zmian. - Oni mieli czas, żeby przygotować własne reformy. Ale tego nie zrobili, bo najwyraźniej wygodniej jest im ze swoimi przywilejami i immunitetami - mówił Duda. - Oni mają swoje możliwości oddziaływania, również za granicą. Mają swoich kolegów, swoich ludzi w trybunałach - grzmiał prezydent.

Duda podkreślił, że część osób w Polsce nie chce naprawy polskiego sądownictwa, ponieważ, jak mówił "jest im wygodnie, posiadają nietykalność". Podkreślił, że to się musi zmienić. - Musi to być zmienione, albo Polska nigdy nie będzie normalnym państwem - mówił.

- Dlatego tutaj - może to nie jest odpowiedni moment, przepraszam, że mówię o tym tak długo, ale może właśnie do was, twardych ludzi Solidarności, górników, hutników, ludzi ze Śląska, z Zagłębia, ludzi twardych branż, może właśnie do was najmocniej trzeba powiedzieć te słowa - o wsparcie i o to, żebyśmy razem nie dopuścili, aby to przepadło - zaapelował.

- Kochani, proszę was o wsparcie, bardzo o to proszę. Proszę, żebyście tutaj w tej sprawie twardo stali. Możemy mieć w Polsce różne spory, ale ta sprawa jest w moim przekonaniu poza sporem, że wymiar sprawiedliwości musi zostać naprawiony, a sędziowie muszą rozumieć, jaka rzeczywiście jest ich rola w polskim państwie - mówił prezydent.

