Andrzej Duda ostro o sędziach. Jarosław Gowin komentuje: "rozumiem rozgoryczenie"

- Rozumiem rozgoryczenie pana prezydenta - tak wicepremier Jarosław Gowin skomentował niedawną przemową Andrzeja Dudy ws. sędziów. Według Gowina "środowisko sędziowskie w żadnej kadencji nigdy nie wyszło z propozycją reformy wymiaru sprawiedliwości".

- Pan prezydent wskazuje na to, że żaden sędzia nie może po pierwsze kwestionować konstytucyjnych prerogatyw prezydenta, a po drugie co jest o wiele ważniejsze - żadnemu sędziemu nie wolno dopuszczać do takiej sytuacji, w której dziesiątki tysięcy wyroków w sprawach spadkowych, sprawach rozwodowych i innych zostaną uchylone - tłumaczył Gowin.

Jarosław Gowin wyznał również o co sam ma żal do sędziów. - Środowisko sędziowskie w żadnej kadencji nigdy nie wyszło z propozycją reformy wymiaru sprawiedliwości. Jedyne czego domagają się sędziowie to powrót do status quo sprzed 2016 r. To jest nieakceptowalne dla większości Polaków - podkreślił Gowin.