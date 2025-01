Komendant odszedł z hukiem. MSWiA: Próbowali zapisać policjantów do PiS

- Tak naprawdę ten Titanic uderzył już w krę, orkiestra gra, on już się zanurza. Na szczęście ja dziś w szalupie opuszczam ten tonący okręt — tymi słowami insp. Waldemar Pankowski pożegnał się w poniedziałek ze stanowiskiem komendanta powiatowego policji w Iławie.

Mocne przemówienie ustępującego komendanta z Iławy odbiło się szerokim echem w przestrzeni publicznej. Do sprawy odniósł się w programie "Graffiti" Polsat News wiceszef MSWiA Czesław Mroczek.

- Mam nadzieję, że to jest ostatni przejaw upolitycznienia tej formacji. Nasi poprzednicy próbowali zapisać strażaków i policjantów do PiS. Od roku to przerwaliśmy — stwierdził Mroczek.