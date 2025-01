Minister Tomasz Siemoniak ogłosił sukces. Związkowcy odpowiadają: "policja się stacza"

W 2024 roku do pracy w policji przyjęto 6411 osób, to jest o 1242 więcej niż w 2023 r. - poinformowało na koniec minionego roku Ministerstwo Spraw Wewnętrznych i Administracji. "To czas odbudowy policji po ośmiu latach. Po zmianie rządów MSWiA podjęło pilne prace, aby zredukować braki kadrowe i zachęcić do wstępowania do służb mundurowych. Podjęte działania przynoszą już rezultaty" - skomentowali dodatkowo urzędnicy.