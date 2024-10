Policjanci pójdą oddać krew i wezmą dwa dni wolnego. Protest trwa, MSWiA reaguje

Urzędnicy MSWiA twierdzą, że spełnienie postulatów jak: podniesienie świadczeń socjalnych do poziomu w Wojsku Polskim, powiązanie budżetu Policji z PKB, wiązałoby się to m.in. z koniecznością powołania zespołu międzyresortowego do - w pierwszej kolejności oszacowania skutków finansowych ewentualnych zmian i możliwości ich sfinansowania, a następnie zmian legislacyjnych w tym obszarze. Jak również "wymagałoby dokonania przez ministerstwo dogłębnej analizy, we współpracy z ministrem finansów".