Nowy pomysł rządu. Tworzą "oddziały przygotowania"

MSWiA planuje również otworzyć się na byłych funkcjonariuszy, którzy postanowili ponownie wstąpić do służby. Aktualnie ci, którzy przystępują do postępowania kwalifikacyjnego po upływie 3 lat od wystąpienia ze służby, muszą ukończyć szkolenie zawodowe podstawowe. Nowe przepisy wydłużą ten okres do 5 lat. Ponadto, rozmowa kwalifikacyjna z nimi będzie ograniczona do "motywacji do podjęcia służby oraz społecznych postaw wobec ludzi". Kandydaci będą przyjmowani do służby kontraktowej, przede wszystkim w prewencji. Łatwiejszy nabór będzie też do oddziałów kontrterrorystycznych - kandydaci będą zwolnieni z testu wiedzy.