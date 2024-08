Alarmujące doniesienia o gwałtach. Dane odsłaniają skalę przestępstw w Polsce

Z danych Komendy Głównej Policji wynika, że w lipcu br. doszło do 43 potwierdzonych gwałtów. W okresie od stycznia do końca lipca 2024 r. to już 596 takich czynów. W poprzednich latach, w lipcu 2022 r. odnotowano 58 gwałtów (od stycznia do lipca 612), a w lipcu 2023 r. 44 (od stycznia do lipca 591). Z danych wynika też, że wykrywalność przez policję tego przestępstwa w 2022 r. była na poziomie 88 proc., w 2023 r. - 89,6 proc.