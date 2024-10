Pouczenie zamiast mandatu. Związek policji ogłasza protest na całą Polskę

Gangi cudzoziemców rosną w siłę. A my zamiast potrzebnych czterech, pięciu patroli w danym mieście czy rejonie jesteśmy w stanie wystawić jeden. To upadek, służba leży na łopatkach i przeciwko temu protestujemy - mówi WP sierż. szt. Jacek Łukasik, policjant w Nowego Sącza i szef policyjnej Solidarności. To m.in. on wezwał funkcjonariuszy do ogólnopolskiego protestu.