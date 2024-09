"Mapa partactwa" po powodzi. Wiemy, kto będzie sprawdzany i co zawiodło

Także starosta brzeski Jacek Monkiewicz - związany z PO - na antenie Polsat News nie krył żalu. Przyznał, że w momencie, kiedy była największa potrzeba i największy dramat w Lewinie Brzeskim, to "sztab kryzysowy, który powinien funkcjonować najbliżej ludzi, właściwie nie funkcjonował". - Jest to naprawdę bardzo dziwne, co się dzieje w naszym kraju. Nie wiem, o co w tym wszystkim chodzi. To jest coś zupełnie niesamowitego. Mam problemy właściwie ze wszystkim, jestem przerażony, mam wielkie obawy, jak to nasze państwo będzie funkcjonować - mówił.