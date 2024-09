Premier: jutro przedstawimy zmiany ustawowe. Ułatwią proces odbudowy

Tusk zapowiada zmiany

Szef rządu zaznaczył, że "w tej chwili trwają prace z udziałem odpowiednich ministrów nad zmianami ustawowymi, które ułatwią nam proces odbudowy". - I postaramy się jutro wieczorem we Wrocławiu zaprezentować to, do czego przekonaliśmy różnych partnerów - zaznaczył premier.