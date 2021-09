"Chcą destabilizacji Europy". Moskwa i Mińsk w ogniu krytyki Morawieckiego

Mateusz Morawiecki zwraca uwagę na to, że Białoruś od kilku miesięcy testowała bezpieczeństwo granicy z Litwą, przenosząc tam imigrantów z krajów Bliskiego Wschodu. - Z czasem Łukaszenka zdecydował się zastosować tę samą metodę przemytniczo-dywersyjną w stosunku do Polski i Łotwy, a kryzys afgański wykorzystał jako narzędzie do dalszego zaostrzenia sytuacji - tłumaczy.