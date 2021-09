Wiceszef KE o sytuacji migracyjnej. "Obecnie jesteśmy w poważnym kryzysie"

Zdaniem wiceszefa Komisji Europejskiej Margaritisa Schinasa to, co stało się w Afganistanie może przyczynić się do przemodelowania obecnej polityki migracyjnej w Unii Europejskiej. "To dobry moment, by uzgodnić wspólną europejską politykę migracyjną i azylową" – stwierdził na łamach dziennika "Wiener Zeitung" wiceszef KE.