Wyciekły plany dotyczące pogrzebu królowej Elżbiety II. Pałac Buckingham nie kryje oburzenia

Trzeciego dnia ogłoszony już formalnie królem Karol, uda się do parlamentu. Następnie, rozpocznie podróż do wszystkich części Wielkiej Brytanii - jako pierwszą odwiedzi Szkocję, później Irlandię Północną, a na samym końcu Walię. W tym samym czasie Pałac Buckingham przygotowywać się będzie do pogrzebu królowej. Od szóstego do dziewiątego dnia ciało królowej zostanie wystawione w Pałacu Westminsterskim, gdzie będzie można osobiście oddać jej hołd.