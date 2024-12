Pogoda zaskoczy w czwartek temperaturami

Według IMGW w czwartek temperatura maksymalna osiągnie do 13 st. C na Dolnym Śląsku i w Małopolsce.

Temperatury jakie są notowane w grudniu zbliżają się już do maksymalnych, jakie były notowane w ostatnich latach. Według danych IMGW, średnia temperatura w grudniu to około 1-3 st. C. Rekordową odnotowaną temperaturą w grudniu było zaś 20,4 st. C 19 grudnia 1989 r. w Łazach.