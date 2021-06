Królowa Elżbieta II przeżyła kilka zamachów na swoje życie. Kto za nimi stoi?

Według oficjalnych informacji na życie królowej Elżbiety II było co najmniej kilka zamachów. Brytyjczycy bardzo często mówią "God save the Queen", czyli "Boże chroń królową". Może to te słowa powodowały, że królowej udało się skutecznie unikać zamachów? Kto i dlaczego pragnął śmierci królowej Elżbiety II?