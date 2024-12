Polskie wojska w Ukrainie? Duda: "temat do rozmowy"

Prezydent Andrzej Duda przed wylotem na spotkanie w Brukseli, organizowane przez szefa NATO, podkreślił, że będzie to burza mózgów dotycząca Ukrainy. W rozmowach wezmą udział przywódcy Ukrainy, Niemiec, Włoch, Danii, Holandii i Czech, a także szefowa Komisji Europejskiej Ursula von der Leyen oraz przewodniczący Rady Europejskiej Antonio Costa.

Równocześnie dodał, że "na razie nie ma takiej dyskusji". - Nikt takiej konkretnej propozycji nie złożył, nie przedstawił, jaka to w ogóle miałaby być formuła, co to miałoby być. Więc na razie nie ma żadnej dyskusji - dodał Duda.