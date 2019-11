Elżbieta II wściekła na syna. Odwołała 60. urodziny księcia Andrzeja

Królowa Elżbieta II odwołała oficjalne przyjęcie z okazji 60. urodzin księcia Andrzeja. Według prasy, jest zła na syna za jego znajomość z pedofilem Jeffreyem Epsteinem i jego wywiad na ten temat.

Jak podał dziennik "The Times", zamiast hucznej imprezy z okazji jubileuszu księcia, odbędzie się jedynie prywatne przyjęcie w wąskim gronie.

To tylko ostatnia z negatywnych konsekwencji powstałych po jego wywiadzie dla BBC w ubiegłym tygodniu. Rozmowa miała być dla księcia Yorku okazją do wytłumaczenia się ze swojej przyjaźni z Jeffreyem Epsteinem, amerykańskim miliarderem skazanym za przestępstwa seksualne. Miał też oczyścić się z zarzutów, że uprawiał seks z 17-letnią wówczas Virginią Giuffre, zmuszoną do tego przez Epsteina.