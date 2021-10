Minister zdrowia dał zielone światło. Coraz więcej mandatów za brak maseczki

Więcej kontroli, więcej mandatów

Wraz z rosnącą liczbą zakażeń rosną również liczby policyjnych kontroli. Mundurowi dostali zielone światło od Ministerstwa Zdrowia, by sprawdzać, jak przestrzegane są restrykcje. Kilka dni temu minister zdrowia Adam Niedzielski zapowiedział wprost, że pobłażliwości wobec osób nie stosujących się do obowiązku zasłaniania ust i nosa będzie dużo mniej. Stwierdził, że zostały wydane "wytyczne" co do ściślejszych kontroli.