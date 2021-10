Koronawirus uderzył w Polskę. Padł rekord IV fali zakażeń

Koronawirus w Polsce. Ministerstwo Zdrowia o "eksplozji pandemii"

W związku ze znacznym wzrostem liczby zakażeń koronawirusem w Polsce głos zabrał minister zdrowia Adam Niedzielski. - Przez ostatnie dwa dni mamy do czynienia ze swoistą eksplozją pandemii. Wzrosty mamy z tygodnia na tydzień 85- i ponad 100- proc., czyli to podwojenie wyniku. Jeśli sytuacja się utrzyma, to zaburzy wszystkie prognozy, które przedstawialiśmy - mówił szef resortu zdrowia.