"Miłości" nie będzie w nowym roku. Kolejny zgrzyt na linii Pałac Prezydencki - rząd Donalda Tuska

W sobotę w mediach społecznościowych pojawiły się natomiast zdjęcia na narciarskim stoku prezydenta Polski. Tym razem spotkało się to z uszczypliwością ze strony premiera Donalda Tuska . " Skomplikowane było to tłumaczenie w sprawie nieobecności Pana Prezydenta na inauguracji polskiej prezydencji. A można było od razu powiedzieć, tak po ludzku, każdy by zrozumiał. Bezpiecznego szusowania , Panie Prezydencie!" – napisał Tusk na portalu X (dawnym Twitterze).

Jej zdaniem, Tusk nie chciał organizacji takiego posiedzenia, bowiem według przepisów prowadziłby je prezydent Polski. – To właśnie Andrzej Duda byłby gospodarzem szczytu. I wychodzi na to, że premier polskiego rządu rezygnuje z dużego, politycznego eventu tylko dlatego, że to nie on, ale prezydent miałby poprowadzić szczyt. To niezrozumiałe – uważa nasz rozmówca.