"Akademia ku czci Tuska". Mastalerek odpowiada premierowi

"To Donald Tusk powinien od kilku dni tłumaczyć się, że w nie odbędzie się szczyt Rady Europejskiej tylko dlatego, że PDT nie mógł znieść, że zgodnie z ustawą, to PAD by ten szczyt prowadził. Najlepszym więc podsumowaniem wczorajszej rządowej szopki jest to, że odbyła się w teatrze - jak na szopkę noworoczną przystało" - oznajmił w kolejnej części wpisu.