Polacy porównali rządy Morawieckiego i Tuska. To wtedy żyło się lepiej

- W tych wynikach widać niekoniecznie realne pogorszenie się sytuacji materialnej Polaków, choć wzrost cen na pewno ciągle jest dotkliwy, ale raczej obawy, co do przyszłości, która nie rysuje się w różowanych barwach. Jest wiele zagrożeń, w tym niepewność co do wzrostu cen przede wszystkim prądu - komentuje prof. Domański.