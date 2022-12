Miał odwrócić przebieg wojny. "Pozostaje im czekać na ofensywę albo rozmowy"

- Surowikin owszem, jest doświadczonym oficerem, ale nawet najlepszy dowódca sam nie uczyni cudów. To, co może próbować robić, to wykorzystać - i to bezwzględnie - zmobilizowane mięso armatnie do stabilizacji linii frontu, a oddziałów, których stan wyposażenia jest lepszy - używać tam, gdzie będą mogły odnosić taktyczne, miejscowe sukcesy. Ale mówimy obecnie o sytuacji trudnej. Agresorom pozostaje dążenie do utrzymania aktualnej linii frontu i czekanie na ewentualną własną wiosenną ofensywę lub… rozmowy rozejmowe - konstatuje dr Piekarski.