Piekło na ziemi. Krajobraz z frontu w Ukrainie jak z I wojny światowej

Pod Bachmutem trwają intensywne walki wojsk ukraińskich i rosyjskich. Zdjęcia z frontu, które pojawiają się w mediach społecznościowych, są porównywane do tych z I wojny światowej, a to, co dzieje się na polu walki - do krwawej bitwy pod Verdun i koszmaru wojny pozycyjnej w rozmokniętych okopach. - Odczłowieczeni żołnierze wysyłani są na pewną śmierć - mówią rozmówcy Wirtualnej Polski.