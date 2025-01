Puste półki w Lidlu po "Trzech Królach". "Jakby przeszło tornado"

Puste półki w Lidlu we Wrocławiu

Co ciekawe, jeszcze rano sklep był dość dobrze zatowarowany. Wystarczyło jednak kilka godzin, aby z półek zniknęły podstawowe produkty.

- Kolejki dziś były gigantyczne - podkreśla z niedowierzaniem czytelniczka WP. Wygląda jednak na to, że kupujący omijali alejkę z trunkami. - Co jak co, ale alkoholu na półkach nie brakowało - dodaje kobieta.