Gen. Waldemar Skrzypczak o nowych celach rosyjskich ataków. "Zaboli ludzi bardziej niż brak prądu"

Stosy trupów pod Bachmutem. "To nie jest do końca dobra wiadomość"

Gen. Skrzypczak odniósł się też do intensywnych walk pod Bachmutem. Ekspert uważa, że nie można optymistycznie uznawać, że relacje o stosach rosyjskich trupów na froncie to tylko bardzo dobra informacja. - Zaciętość walk na tym odcinku sprawia, że podobne straty muszą być także po stronie ukraińskiej. Martwi mnie kontynuowana przez Rosję mobilizacja. Co z tego, że słyszymy, iż część Rosjan buntuje się, nie walczy. Skala mobilizacji jest wystarczająca, aby odsiać z tego 300 tys. żołnierzy, nadających się do walki. To oni będą problemem w nadchodzących miesiącach - podsumowuje gen. Skrzypczak.