Zamroczeni Rosjanie w okopach. "Takim ludziom już na niczym nie zależy"

- Ukraińcy też mają braki w wyposażeniu, ale ich determinacja jest większa. Do tego otrzymują wsparcie - mówi wojskowy, wspominając także o akcji fundacji Stratpoints, która zbiera środki na pomoc ukraińskim żołnierzom w przetrwaniu zimy na froncie - m.in. na zakup bielizny termalnej. Generał zaznacza, że wola walki Ukraińców, by uwolnić się od agresora, także "zagrzewa ich do walki".