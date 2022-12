Przykra niespodzianka dla Putina. Oto co planują Amerykanie

Ekspert podkreśla, że przewaga w wyszkoleniu po stronie ukraińskiej pozwala jej na niwelowanie różnic i słabości względem armii Putina. - Ukraina nie ma takiego zaplecza ludności jak Rosja, a tym samym liczby obywateli do powołania do wojska. Ukraina nie może sobie pozwolić, żeby tracić żołnierzy na froncie. A kiedy do takich strat dochodzi? Gdy żołnierze są nieprzeszkoleni, nie są należycie przygotowani, by obsługiwać broń. Nie są nauczeni reagować odpowiednio na froncie czy do udzielania samopomocy. Tych składowych przygotowania żołnierza jest dużo - wylicza.