Rosyjscy żołnierze alarmują o stratach na froncie. Odpowiedź zaskakuje

"Tu jest gorzej niż w piekle"

Redakcja Sibir.Realii rozmawiała z Rusłanem, przyjacielem jednego z mężczyzn, który trafił do tej jednostki. Jak przekazał w rozmowie z serwisem, ostatnie wiadomości, które dostał z frontu były niepokojące. - Jego ostatnia wiadomość głosowa bardzo mnie zmartwiła. Znam go od wielu lat, a ostatni raz miał taki głos, kiedy zmarła jego matka. Ten chłopak jest zawsze wesoły, pozytywny. W jego głosie słychać było panikę. Powiedział, że ich bombardują. Ludzie, z którymi przyjechał, już nie żyją. Jak rozumiem, byli najpierw w Wołnowachy [miasto na południu obwodu donieckiego - przyp. red.], a potem zostali rzuceni pod Ugledar. Powiedział mi to pod koniec października, a w sobotę 5 listopada napisał, że pilnie potrzebuje 10 tys. rubli. Nie wyjaśnił dlaczego. Od tamtej pory nie ma z nim kontaktu - mówi Rosjanin.