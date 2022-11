Tajna mobilizacja na Krymie. "Dziurawe kamizelki, zardzewiałe hełmy"

Pracownicy obozu wypoczynkowego dla dzieci "Artek" musieli podpisać oświadczenie, że przekażą swoje dzienne uposażenie na potrzeby rosyjskich wojsk. - Jeśli ktoś się na to nie zgodził, został zwolniony z pracy. Z kolei w Sewastopolu jedna ze stacjonujących tam brygad sił zbrojnych zwróciła się z prośbą do kancelarii adwokackich, by zakupiły żołnierzom niezbędne wyposażenie - relacjonowała Taszewa.