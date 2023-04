Miał być gwiazdą PiS na wsi. Sąd skazał go za kradzież i narkotyki

Lokalną społeczność oburzyły kulisy śledztwa i procesu sądowego. Marek G. zeznał, że zaplanował kradzież części do siewnika z innego gospodarstwa, bo jego własna maszyna się zepsuła. Nie przyszło mu do głowy naprawić, czy pożyczyć siewnik. Wytypował, komu ukradnie, a następnie wraz ze wspólnikiem obserwowali gospodarstwo. Udało im się wejść na jego teren, jednak nie dali rady wymontować potrzebnej części. Postanowili wziąć całą maszynę i jeszcze ciągnik, do którego była podczepiona.