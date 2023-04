Jarosław Kaczyński będzie płacił jak za zboże? Ujawnia się nowa grupa oburzonych na wsi

Wygląda na to, że okazja zaczęła wymykać się z rąk. Od lipca 2022 do stycznia 2023 import do Polski koncentratu jabłkowego zwiększył się dwukrotnie do 37 tys. ton (dane GUS). Trzy czwarte przyjechało do Polski z kierunku Ukrainy. Największa firma u sąsiadów to właśnie imperium Tarasa Barszczowskiego - pięć zakładów przetwórczych w Ukrainie, jeden w Mołdawii, hektary sadów. Dla porównania, w tym samym okresie polskie zakłady wyprodukowały 169 tys. ton koncentratu.