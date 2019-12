Media: ujawniono szczegóły wyroku na Jana Śpiewaka. Bronił się mówiąc, że to były "opinie"

Sprawa wyroku na Jana Śpiewaka wciąż budzi kontrowersje. Aktywista musi zapłacić 5 tys. zł i 10 tys. zł nawiązki na rzecz mec. Bogumiły Górnikowskiej, którą pomówił o udział w aferze reprywatyzacyjnej. Sam zainteresowany już zapowiedział, że zwróci się z wnioskiem do prezydenta o ułaskawienie. Tymczasem media ujawniają szczegóły wyroku.

Przypomnijmy, że Śpiewak został skazany za wpis w mediach społecznościowych i powielanie zawartych w nim oskarżeń. "Córka ministra Ćwiąkalskiego (Bogumiła Górnikowska - red.) przejęła w 2010 roku metodą na 118-letniego kuratora kamienicę na Ochocie" - napisał na Twitterze aktywista. Mecenas Górnikowska pozwała go za to do sądu. Szczegóły sprawy - jak przypomina "Gazeta Wyborcza" - znają tylko strony, bo procesy o zniesławienie są z zasady utajnione.