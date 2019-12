Mateusz Morawiecki murem za Janem Śpiewakiem. "Jestem z nim sercem"

Premier Mateusz Morawiecki wspiera Jana Śpiewaka. Działacz miejski został w piątek skazany za zniesławienie mecenas Bogumiły Górnikowskiej-Ćwiąkalskiej w związku z reprywatyzacją. Czy prezydent Andrzej Duda ułaskawi aktywistę? - Na pewno rozważy wniosek - mówi Błażej Spychalski z Kancelarii Prezydenta.

"Nawet jeśli w niektórych kwestiach się różnimy, to są sprawy, za które go podziwiam i zawsze mu kibicuję" – napisał o Janie Śpiewaku na Facebooku premier Mateusz Morawiecki. I przypomniał piątkowy wyrok.

"Jak powszechnie wiadomo pan Jan Śpiewak stanął do walki z mafią reprywatyzacyjną. Walczył dzielnie o godność osób pokrzywdzonych przez bandytów i oszustów. Staram się publicznie nie komentować decyzji sądów, ale akurat ten przypadek wymaga odstępstwa od tej zasady" pisze Mateusz Morawiecki.

I dodaje: "Wyrok warszawskiego Sądu Okręgowego podtrzymujący wyrok niższej instancji, który uznał Jana Śpiewaka za winnego zniesławienia mecenas Bogumiły Górnikowskiej-Ćwiąkalskiej i zapłatę 5 tys. zł grzywny oraz dodatkowych 10 tys. zł jest kompletnie niezrozumiały. Warto przytoczyć tylko jedną kwestię z tej sprawy: otóż pani mecenas miała być kuratorem osoby w wieku 118 lat…. No comments".

Na koniec dodał, że z Janem Śpiewakiem jest sercem i umysłem. "Uznanie go winnym i zasądzenie wobec niego kary stoi w jaskrawej sprzeczności ze społecznym poczuciem sprawiedliwości i przekonaniem, kto działał w interesie społecznym, dla dobra wspólnego, a kto na rzecz wątpliwych interesów wąskiej grupy. Wyrok zapadł w 38 rocznicę stanu wojennego" – podkreślił Mateusz Morawiecki.

Pojawiają się już głosy, że Andrzej Duda powinien ułaskawić Jana Śpiewaka. By sprawie nadano bieg, skazany musi złożyć stosowny wniosek w Kancelarii Prezydenta. - Jeśli taki wniosek wpłynie, to prezydent na pewno go rozważy - mówi Wirtualnej Polsce Błażej Spychalski, rzecznik Andrzeja Dudy.