Jan Śpiewak o swoim wyroku. "Czuję wściekłość, coś tu jest nie tak"

Jan Śpiewak musi zapłacić 5 tys. zł i 10 tys. zł nawiązki na rzecz mec. Bogumiły Górnikowskiej, którą pomówił o udział w aferze reprywatyzacyjnej. Aktywista twierdzi, że "wyrok godzi w jego poczucie sprawiedliwości" i obnaża wady polskiego prawa.

- Kiedy krytyka osób publicznych w związku z jej działalnością staje się tak mocno penalizowana, to dochodzimy do sytuacji z krajów autorytarnych. W tym systemie sprawiedliwości zniknął człowiek – w sądzie wygrywa ten bogatszy i silniejszy - powiedział Śpiewak na antenie Polsat News.

- To był tweet, który odsyłał do artykułu prasowego. Jasno wyjaśniałem, o co mi chodzi. Pani Górnikowska nie sprawdziła, że osoba, którą reprezentuje, od 50 lat nie żyje. Mimo tego podpisała protokół przejęcia nieruchomości i przez ponad 2 lata nią zarządzała, podnosząc czynsze mieszkańcom - tłumaczył.