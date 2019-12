Andrzej Duda ułaskawi Jana Śpiewaka? RPO komentuje

Adam Bodnar komentuje wyrok dla Jana Śpiewaka, aktywisty skazanego prawomocnie w sprawie związanej z aferą reprywatyzacyjną. Rzecznik Praw Obywatelskich przypomniał, że Śpiewak wypomniał mu, że "umył ręce w tej sprawie".

- On najpierw mówił, że ja umywam ręce - powiedział Adam Bodnar - To co wiemy na temat tej sprawy, to informacje przekazywany przez strony. Wcześniej nie mogłem się w sprawę merytorycznie zaangażować - dodał.