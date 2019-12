WP Wiadomości Poczta WP Pilot Program TV Menu Polska

Wideo Najnowsze Andrzej Duda + 2 jan śpiewaktłit Natalia Durman 1 godzinę temu Jan Śpiewak ujawnia: będę składał wniosek o ułaskawienie do prezydenta Andrzeja Dudy - To, co się wydarzyło, jest skandaliczne. Zostałem uczyniony kryminalistą. To sygnał dla wszystkich zajmujących się reprywatyzacją, żeby... Rozwiń Marcin Kędryna napisał tak: "Zakoń … Rozwiń Transkrypcja: Marcin Kędryna napisał tak: "Zakończyło się spotkanie Andrzeja Dudy z Janem Śpiewakiem". To pan prosił o to spotkanie, czy Andrzej Duda? Zostałem zaproszony przez pana prezydenta do Pałacu Prezydenckiego. To nie było długie spotkanie, tuż przed wyjazdem pana prezydenta na spotkanie w Ardenach - chyba są dzisiaj uroczystości rocznicowe. Rozmawialiśmy o mojej sytuacji prawnej, o warszawskiej reprywatyzacji. Prezydent powiedział parę zdań o tym, co się działo w Krakowie, gdzie również działa mafia reprywatyzacyjna. No i rozmawialiśmy właśnie o tej sprawie z piątku. Też mówił o hipokryzji sędziów? Mówił o swoim przede wszystkim doświadczeniach - jeśli chodzi o reprywatyzację w Krakowie. Ja przedstawiłem swoją sytuację prawną, był dość poruszony tymi - no tym wyrokiem i tym co się dzieje z moimi sprawami przed warszawskimi sądami. Był dość poruszony? Czy był - nazwijmy rzecz po imieniu, wściekły? Dlatego że, jak czytam relacje i premier, i właściwie w tej chwili cała prawa strona bierze pana w obronę i mówi, że jest pan uosobieniem tak naprawdę tego, co się dzieje złego w polskim sądownictwie. Broni, bierze mnie w obronę wiele osób, również rzeczywiście prawa strona, ale też chociażby politycy partii Razem. To, co się wydarzyło w piątek jest moim zdaniem skandaliczne. Zostałem uczyniony kryminalistą, de facto, za to, że stanąłem w obronie słabszych, że ujawniłem, no dość jednak aferalną reprywatyzację - nielegalną jak się okazało. A w której brała udział córka ministra Ćwiąkalskiego. I była kuratorem osoby 18 letniej. Ja dzisiaj jestem skazany przez sąd i to jest sygnał dla wszystkich, którzy się zajmowali reprywatyzacją, żeby po prostu siedzieli cicho i żadnego rozliczenia z aferą reprywatyzacyjną nie będzie. Czy w tej sytuacji prezydent Andrzej Duda zasugerował, powiedział, zadeklarował, że może pan liczyć na ułaskawienie? Ja będę składał wniosek o ułaskawienie do prezydenta Andrzeja Dudy. Taki wniosek najprawdopodobniej w tym tygodniu zostanie przeze mnie złożony. Prezent powiedział, że taki wniosek rozpatrzy, gdy tylko wpłynie - więc zobaczymy. Ja również będę składał wnioski do o skargę kasacyjna do rzecznika praw obywatelskich i prokuratora generalnego. Wykorzystuję wszystkie możliwe mi możliwości jako obywatelowi, żeby z tym wyrokiem - z tym się głęboko nie zgadzam, daleko się nie zgadzam, jestem nim oburzony, żeby po prostu ten wyrok zmienić.