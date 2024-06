Media informują. Ukraińscy urzędnicy naciskają na USA i nie tylko

Do końca tego roku oczekuje się, że 20 ukraińskich pilotów F-16 ukończy szkolenie - to połowa z 40 potrzebnych do obsługi pełnej eskadry (20 myśliwców) - powiedział były urzędnik Departamentu Obrony. Ośmiu nowych pilotów ma rozpocząć szkolenie w Rumunii, a ośmiu kolejnych wkrótce przybędzie do Tucson, dodał były urzędnik.