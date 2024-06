Rosjanie czyszczą składy. "Osiąga nieprawdopodobne rozmiary"

Co zatem z uzupełnieniem strat jednostek walczących? Czy "czyszczenie magazynów" zwiastuje większe problemy sprzętowe agresora? Generał podkreśla, że na pierwszą linię frontu trafia w większości sprzęt nowy. - Produkcja, która idzie, i ta, która powstaje z komponentów, których teoretycznie Rosjanie nie powinni mieć, a mimo to mają, przeznaczona jest do formacji ofensywnych, ona idzie na uzupełnienie strat do brygad, które walczą na głównych kierunkach - tłumaczy gen. Skrzypczak i dodaje, że częściowo nowy sprzęt trafia także do oddziałów, które się szkolą.