Starship wystartował. To była już czwarta próba

Starship to dwustopniowa megarakieta nośna. Pierwszy stopień to booster Super Heavy, a drugi Starship, będący statkiem kosmicznym. Kilka minut po starcie booster oddzielił się i po uruchomieniu silników wpadł do Oceanu Indyjskiego zgodnie z planem. To sukces misji - dzięki temu możliwe będzie ponowne wykorzystanie boostera.