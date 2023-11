Nowa misja Starship. Utracili kontakt po ośmiu minutach

Statek kosmiczny Starship firmy SpaceX dotarł podczas sobotniej próby do przestrzeni kosmicznej, ale po kilku minutach pojazd eksplodował - informuje agencja Reutera. To kolejna nieudana bezzałogowa próba statku, który zaprojektowano do misji załogowych na Księżyc, a nawet jeszcze dalszych.