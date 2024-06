Biden w Normandii. Mówi o Ukrainie i ostrzega: cała Europa będzie zagrożona

"Oni wykonali swój obowiązek. Pytanie, czy my wykonamy swój?"

- Stany Zjednoczone, NATO i koalicja ponad 50 krajów silnie wspiera Ukrainę. Nie przestaniemy - zapowiedział Biden. - Bo jeśli to zrobimy, Ukraina zostanie ujarzmiona i to nie koniec. Sąsiedzi Ukrainy będą zagrożeni. Cała Europa będzie zagrożona. I nie dajcie się zwieść, autokraci świata uważnie obserwują, co stanie się na Ukrainie. Chcą zobaczyć, czy pozwolimy, aby ta nielegalna agresja pozostała bez kontroli. Nie możemy do tego dopuścić. Poddanie się prześladowcom i ukłonienie się dyktatorom jest po prostu nie do pomyślenia - stwierdził Biden.