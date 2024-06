Biden spotka się z Zełenskim. Biały Dom potwierdza

Sullivan zapowiedział spotkanie prezydentów USA i Ukrainy podczas briefingu na pokładzie prezydenckiego samolotu Air Force One w drodze do Paryża. Zarówno Zełenski, jak i Biden wezmą udział w czwartek w uroczystościach upamiętniających 80. rocznicę lądowania Aliantów w Normandii. Sullivan nie chciał zdradzić, kiedy i gdzie dojdzie do spotkania.