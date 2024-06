Akcja dla migrantów. Szef MSZ ujawnia szczegóły

Radosław Sikorski odniósł się również do kwestii migracji do Polski w kontekście tzw. afery wizowej. Poinformował, że resort spraw zagranicznych współpracuje z komisją badającą tę aferę i że została już opublikowana "biała księga" wyjaśniająca, na czym polegała afera i co trzeba zrobić, aby nie powtórzyła się w przyszłości. Minister poinformował również, że powstaje nowe rozwiązanie mające na celu zapobieganie blokowaniu miejsc w kolejkach po wizy do polskich konsulatów, co było przedmiotem handlu między przemytnikami.